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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
14:23 30.03.2020
ЗАО «БТА Банк» с 30 марта 2020 г. увеличивает размер процентных ставок по ряду вкладов в белорусских рубля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличивается размер процентных ставок по следующим вновь оформляемым депозитам физических лиц:
по отзывному вкладу «Копилка» со сроком размещения вклада 12 месяцев до 9,00%;
по отзывному вкладу «Максима Online» со сроком размещения вклада 6 месяцев до 9,00%;
по безотзывному вкладу «Профит» со сроком размещения вклада 12 месяцев до 11,90%;
по безотзывному вкладу «Открытие» и «Открытие Online» со сроком размещения вклада 3 месяца до 10,01%;
по безотзывному вкладу «БТА Мини» и «БТА Мини Online» со сроком размещения вклада 35 дней до 10,01%.
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