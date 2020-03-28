БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

14:23 30.03.2020 ЗАО «БТА Банк» с 30 марта 2020 г. увеличивает размер процентных ставок по ряду вкладов в белорусских рубля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличивается размер процентных ставок по следующим вновь оформляемым депозитам физических лиц: по отзывному вкладу «Копилка» со сроком размещения вклада 12 месяцев до 9,00%; по отзывному вкладу «Максима Online» со сроком размещения вклада 6 месяцев до 9,00%; по безотзывному вкладу «Профит» со сроком размещения вклада 12 месяцев до 11,90%; по безотзывному вкладу «Открытие» и «Открытие Online» со сроком размещения вклада 3 месяца до 10,01%; по безотзывному вкладу «БТА Мини» и «БТА Мини Online» со сроком размещения вклада 35 дней до 10,01%.