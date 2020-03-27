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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ АЛЕКСАНДР КУЧИНСКИЙ
12:31 30.03.2020
Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский скоропостижно скончался 29 марта. Об этом сообщает ассоциация на своем сайте.
«Ему было 45 лет. О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
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