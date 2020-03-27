Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский скоропостижно скончался 29 марта. Об этом сообщает ассоциация на своем сайте.

«Ему было 45 лет. О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.