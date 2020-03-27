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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРИОСТАНОВИЛИ ПОПОЛНЕНИЕ СРОЧНЫХ БЕЗОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ
11:39 30.03.2020

Банк БелВЭБ с 27 марта 2020 года приостановил пополнение срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США, евро и российских рублях, заключенных с 2 октября 2017 года и в системах дистанционного банковского обслуживания с 3 мая 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено пополнение наличными денежными средствами во всех кассах, обменных пунктах банка, рабочих местах, оборудованных электронным кассиром и тепмокассой, в банке.

Кроме того, приостановлено пополнение вкладов путем безналичного перевода в офисах банка денежных средств со счетов, открытых в банке.
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