Банк БелВЭБ с 27 марта 2020 года приостановил пополнение срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США, евро и российских рублях, заключенных с 2 октября 2017 года и в системах дистанционного банковского обслуживания с 3 мая 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено пополнение наличными денежными средствами во всех кассах, обменных пунктах банка, рабочих местах, оборудованных электронным кассиром и тепмокассой, в банке.

Кроме того, приостановлено пополнение вкладов путем безналичного перевода в офисах банка денежных средств со счетов, открытых в банке.