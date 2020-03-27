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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗА 2019 ГОД БЕЛГАЗПРОМБАНК ЗАРАБОТАЛ 96,6 МЛН РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ
18:22 27.03.2020
За 2019 год Белгазпромбанк заработал 96,6 млн рублей прибыли, увеличил активы до 4973,3 млн рублей, собственный капитал – до 750,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уровень рентабельности активов и собственного капитала Белгазпромбанка превышает средний уровень данных показателей по банковскому сектору страны.
В течение 2019 года Белгазпромбанк поддерживал устойчивое функционирование, сочетая при этом безусловное выполнение всех надзорных требований и развитие новых банковских продуктов. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило международный кредитный Белгазпромбанка на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости на уровне «b».
В начале прошлого года Белгазпромбанк первым в Беларуси приступил к выпуску карточек международной платежной системы Китая UnionPay. Затем был запущен новый сервис бесконтактных платежей – Garmin Pay. Белгазпромбанк стал первым и пока единственным банком в нашей стране, кто предоставляет данный сервис. А с 4 декабря 2019 года держатели карт, выпущенных Белгазпромбанком, получили возможность пользоваться Apple Pay – лёгким и безопасным платёжным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство. Пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь с лёгкостью могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на вебсайтах благодаря Apple Pay.
В сентябре Белгазпромбанк представил первое в Беларуси игровое банковское приложение Cashalot Catch. Это мобильное приложение, сочетающее самостоятельный игровой сюжет, банковский продукт – карту с кэшбэком Cashalot, и функционал мобильного банкинга. Игра разработана для развития позитивного потребительского опыта и взаимодействия с банковскими продуктами.
Сервисы Белгазпромбанка и его КСО-проекты традиционно получают высокие оценки специалистов и отмечаются на тематических премиях. Не стал исключением 2019 год, в котором банк получил как минимум 15 наград. 2 марта 2019 года в Силичах портал Infobank.by наградил победителей «Потребительского опыта - 2018», заодно отпраздновав «Финансовую Масленицу». Наибольшее количество наград (5!) забрал Белгазпромбанк. Он был отмечен в номинациях «Платежные карты – переводы и пополнение» (1 место), «Мобильный банк iOS» (1 место), «Мобильный банк Android» (2 место), «Интернет-банк» (3 место) и «Платежные карты – оформление» (3 место).
«2019 год был непростым. 2020-й, похоже, будет не менее сложным, – отметил в своём ежегодном обращении к клиентам, партнерам и сотрудникам председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. – В условиях турбулентности рынков и глобальных пандемий мы сталкиваемся не только с финансовыми и экономическими проблемами, но и с политическими вызовами. Но я уверен, что мы успешно все преодолеем, не в последнюю очередь благодаря профессионализму коллектива Белгазпромбанка».
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