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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗЛИЦ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ВО ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
18:13 27.03.2020

С 27 марта 2020 года во Франсабанке изменились условия кредитования физических лиц на приобретение недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь оформляемым кредитным продуктам на финансирование недвижимости («Приобретение недвижимости» «Приобретение недвижимости Плюс», «Рефинансирование недвижимости» «Рефинансирование недвижимости Плюс», «Приобретение машиноместа») оценка кредитоспособности заявителя дается без учета совокупных доходов близких родственников (родители, дети, супруг(-а), родные братья, сестры).
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