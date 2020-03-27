Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам увеличить лимит суммы операций, совершаемых в платежных терминалах в организациях при использовании бесконтактных банковских платежных карточек по технологии радиочастотной идентификации без ввода ПИН-кода.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, рекомендации даны в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и необходимостью минимизации контактов между гражданами.

При определении величины нового лимита советуется принимать во внимание такие факторы как среднюю сумму покупки в отдельно взятом объекте торговли, необходимость сокращения времени нахождения покупателя в торговом зале, а также месторасположение, проходную способность, ассортиментный перечень товаров и оснащение торгового зала объекта торговли.