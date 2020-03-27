|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ ПОВЫСИТЬ ЛИМИТ, СПИСЫВАЕМЫЙ С КАРТОЧКИ БЕЗ ПИН-КОДА
18:05 27.03.2020
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам увеличить лимит суммы операций, совершаемых в платежных терминалах в организациях при использовании бесконтактных банковских платежных карточек по технологии радиочастотной идентификации без ввода ПИН-кода.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, рекомендации даны в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и необходимостью минимизации контактов между гражданами.
При определении величины нового лимита советуется принимать во внимание такие факторы как среднюю сумму покупки в отдельно взятом объекте торговли, необходимость сокращения времени нахождения покупателя в торговом зале, а также месторасположение, проходную способность, ассортиментный перечень товаров и оснащение торгового зала объекта торговли.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2020
Курсы в банках
на 27.03.2020
Конвертация в банках
на 27.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте