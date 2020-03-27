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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНЕС РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ХАЛВА»
17:42 27.03.2020
ЗАО «МТБанк» внесло ряд изменений в Правила программы лояльности «Халва», которые начнут действовать с 1 апреля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, актуализирован раздел «Термины и определения»; добавлена классификация по типам операций, а также порядок установления размера процентной ставки для начисления мани-бэк по типам операций.
Кроме того, уточнен порядок установления размера процентной ставки для начисления мани-бэк, а также ограничений на размер выплачиваемого мани-бэк по каждому из тарифных планов в рамках Программы лояльности.
Добавлено также право банка отказаться от выплаты мани-бэк (предоставления иных поощрений) по операциям, совершенным в организациях торговли и сервиса с некорректными кодами МСС либо с иной некорректной идентификационной информацией и др.
Помимо этого, изменился размер процентной ставки для зачисления мани-бэк на счет в рамках Программы лояльности «Халва» по операциям, совершаемым с 1 апреля 2020 года. Размер такой процентной ставки в рамках тарифных планов «Карта рассрочки №1 «Халва» и «Карта рассрочки №1 «Халва-Партнер» составит 1% (для операций в продуктовых магазинах с МСС 5411 – 0,5%).
Ознакомиться с новой редакцией правил Программы лояльности «Халва» можно по ссылке.
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