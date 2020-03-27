|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 27 МАРТА БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗМЕР СТАВОК ПО ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:54 27.03.2020
С 27 марта Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по договорам срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях «Доходный» и «Дуэт в BYN» на срок 395 дней, 732 дня и 3 года ставка составит 12,2% годовых.
По договорам срочного безотзывного вклада в белорусских рублях «Окно возможностей» на срок 35 дней ставка составит 8,5% годовых, на 65 дней - 8,75% годовых, на 95 дней - 9% годовых, на 190 дней - 10,1% годовых, на 395 дней - 12,2% годовых, на 732 дня - 12,2% годовых, 3 года - 12,2% годовых.
Аналогичные условия будут действовать по договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Гостеприимный».
По договорам срочного безотзывного депозита в белорусских рублях «ВТБ - Enter» на срок 35 дней ставка составит 8,50% годовых, на срок 65 дней - 8,75% годовых, на 95 дней - 9% годовых, на 190 дней - 10,1% годовых, на 395 дней - 12,4% годовых, на 732 дня - 12,4% годовых, на 3 года - 12,4% годовых.
По договорам срочного отзывного депозита в белорусских рублях «Окно возможностей» на 95 дней, 190 дней, 395 дней и 3 года ставка составит 7% годовых.
Такой же размер процентной ставки будет установлен по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Гостеприимный» на 95 дней, 190 дней и 395 дней.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2020
Курсы в банках
на 27.03.2020
Конвертация в банках
на 27.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте