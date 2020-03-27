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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 27 МАРТА БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗМЕР СТАВОК ПО ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:54 27.03.2020

С 27 марта Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по договорам срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях «Доходный» и «Дуэт в BYN» на срок 395 дней, 732 дня и 3 года ставка составит 12,2% годовых.

По договорам срочного безотзывного вклада в белорусских рублях «Окно возможностей» на срок 35 дней ставка составит 8,5% годовых, на 65 дней - 8,75% годовых, на 95 дней - 9% годовых, на 190 дней - 10,1% годовых, на 395 дней - 12,2% годовых, на 732 дня - 12,2% годовых, 3 года - 12,2% годовых.

Аналогичные условия будут действовать по договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Гостеприимный».

По договорам срочного безотзывного депозита в белорусских рублях «ВТБ - Enter» на срок 35 дней ставка составит 8,50% годовых, на срок 65 дней - 8,75% годовых, на 95 дней - 9% годовых, на 190 дней - 10,1% годовых, на 395 дней - 12,4% годовых, на 732 дня - 12,4% годовых, на 3 года - 12,4% годовых.

По договорам срочного отзывного депозита в белорусских рублях «Окно возможностей» на 95 дней, 190 дней, 395 дней и 3 года ставка составит 7% годовых.

Такой же размер процентной ставки будет установлен по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Гостеприимный» на 95 дней, 190 дней и 395 дней.
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