ОАО «АСБ Беларусбанк» с 27 марта возобновило операции по выдаче наличной иностранной валюты в банкоматах и кассах банка по выпущенным в белорусских рублях карточкам, а также наличной иностранной валюты по карточкам других банков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, возобновлены также операции по внесению белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте и по осуществлению операций перевода в иностранной валюте с применением карточек (их реквизитов), выпущенных в белорусских рублях.

Кроме того, отменены ограничения по зачислению белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте.

Теперь можно вновь пополнять при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг) вклады (депозитов, в том числе Интернет-депозиты), текущие (расчетные) банковские счета, открытые в иностранной валюте.