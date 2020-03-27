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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ВАЛЮТЫ ПО РУБЛЕВЫМ КАРТОЧКАМ
14:52 27.03.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 27 марта возобновило операции по выдаче наличной иностранной валюты в банкоматах и кассах банка по выпущенным в белорусских рублях карточкам, а также наличной иностранной валюты по карточкам других банков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, возобновлены также операции по внесению белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте и по осуществлению операций перевода в иностранной валюте с применением карточек (их реквизитов), выпущенных в белорусских рублях.
Кроме того, отменены ограничения по зачислению белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте.
Теперь можно вновь пополнять при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг) вклады (депозитов, в том числе Интернет-депозиты), текущие (расчетные) банковские счета, открытые в иностранной валюте.
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