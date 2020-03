БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК СООБЩИЛ О ПРОИЗОШЕДШИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ CONTACT

13:32 27.03.2020 ОАО «Технобанк» сообщило о произошедших изменениях в условиях платежной системы CONTACT. По информации банка, партнеры стран-участников платежной системы CONTACT некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья приняли решение работать с ограничениями. Так, в Азербайджане клиентов обслуживают ООО «Азерпочта» и ОАО «Капитал Банк». В Казахстане работа всех банков приостановлена до 27 марта 2020 года. В Молдове и Приднестровье наблюдается частичные ограничения в работе пунктов всех банков. Для необходимости востребования услуги следует обращаться непосредственно в колл-центры банков партнеров. В Италии фиксируются частичные ограничения в работе агентских пунктов сети RIA Financial Services. Для уточнения графика работы пункта выплаты следует обращаться непосредственно в колл-центр RIA Financial Services. В Индии (банк Muthoot Finserv) приостановлена выплата денежных переводов наличными в связи с введенными правительством ограничениями. Переводы с формой выплаты зачислением на банковский счет получателя в рамках услуги CONTACT СЧЕТ осуществляются в штатном режиме. В иорданском банке Uremit до конца марта приостановлена выплата денежных переводов наличными в связи с введенными правительством ограничениями. Переводы с формой выплаты зачислением на банковский счет получателя в рамках услуги CONTACT СЧЕТ осуществляются в штатном режиме. В Пакистане наблюдаются частичные ограничения в работе обменных пунктов. Выдача переводов в отделениях банков и зачислением на счет получателя (услуга CONTACT СЧЕТ) осуществляется в штатном режиме. В Турции наблюдаются частичные ограничения в выплате переводов в USD/EUR. В качестве альтернативы можно получить перевод в местной валюте (TRY). В Парагвае приостановлена выплата денежных переводов наличными в связи с введенными правительством ограничениями. Переводы с формой выплаты зачислением на банковский счет получателя в рамках услуги CONTACT СЧЕТ осуществляются в штатном режиме. Для получения более подробной информации о предоставлении сервиса платежной системы CONTACT можно обратиться к сотрудникам банка, либо получить информацию на сайте системы или в колл-центре CONTACT.