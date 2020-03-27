ОАО «Технобанк» сообщило о произошедших изменениях в условиях платежной системы CONTACT.

По информации банка, партнеры стран-участников платежной системы CONTACT некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья приняли решение работать с ограничениями.

Так, в Азербайджане клиентов обслуживают ООО «Азерпочта» и ОАО «Капитал Банк».

В Казахстане работа всех банков приостановлена до 27 марта 2020 года.

В Молдове и Приднестровье наблюдается частичные ограничения в работе пунктов всех банков. Для необходимости востребования услуги следует обращаться непосредственно в колл-центры банков партнеров.

В Италии фиксируются частичные ограничения в работе агентских пунктов сети RIA Financial Services. Для уточнения графика работы пункта выплаты следует обращаться непосредственно в колл-центр RIA Financial Services.

В Индии (банк Muthoot Finserv) приостановлена выплата денежных переводов наличными в связи с введенными правительством ограничениями. Переводы с формой выплаты зачислением на банковский счет получателя в рамках услуги CONTACT СЧЕТ осуществляются в штатном режиме.

В иорданском банке Uremit до конца марта приостановлена выплата денежных переводов наличными в связи с введенными правительством ограничениями. Переводы с формой выплаты зачислением на банковский счет получателя в рамках услуги CONTACT СЧЕТ осуществляются в штатном режиме.

В Пакистане наблюдаются частичные ограничения в работе обменных пунктов. Выдача переводов в отделениях банков и зачислением на счет получателя (услуга CONTACT СЧЕТ) осуществляется в штатном режиме.

В Турции наблюдаются частичные ограничения в выплате переводов в USD/EUR. В качестве альтернативы можно получить перевод в местной валюте (TRY).

В Парагвае приостановлена выплата денежных переводов наличными в связи с введенными правительством ограничениями. Переводы с формой выплаты зачислением на банковский счет получателя в рамках услуги CONTACT СЧЕТ осуществляются в штатном режиме.

Для получения более подробной информации о предоставлении сервиса платежной системы CONTACT можно обратиться к сотрудникам банка, либо получить информацию на сайте системы или в колл-центре CONTACT.