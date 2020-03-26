Национальный банк Беларуси разъяснил организациям торговли и сервиса порядок возврата клиентам ранее уплаченных денежных средств в полном объеме.

Как сообщает Нацбанк, в настоящее время из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки многие организации торговли (сервиса) вынуждены возвращать денежные средства, ранее уплаченные их клиентами за поставляемые товары (работы, услуги).

«В связи с этим обращаем внимание, что в случае, если организация торговли (сервиса) готова вернуть своему клиенту денежные средства, ранее уплаченные при помощи банковской платежной карточки, такую операцию необходимо оформить путем осуществления операции возврата в платежном терминале. В этом случае клиенту будут возвращены его денежные средства, а организации торговли (сервиса) – ранее выплаченное вознаграждение за оказанные услуги эквайринга (включая интернет-эквайринг)», - говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время проводятся работы по внедрению в ЕРИП похожего сервиса, который позволит клиентам осуществлять возврат платежей, совершенных в безналичной форме посредством систем дистанционного банковского обслуживания, а организациям торговли (сервиса) – ранее выплаченное ими вознаграждение. Данный сервис будет реализован в течение нескольких месяцев, подробная информация о порядке его использования будет сообщена позже.

При этом в ЕРИП уже реализован механизм возврата платежей в полном объеме за жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо подать заявление о возврате излишне (ошибочно) уплаченной суммы за жилищно-коммунальные услуги в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (расчетно-справочный центр). После рассмотрения заявления деньги будут возвращены плательщику.