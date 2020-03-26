|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ВЫДАЧУ ФИЗЛИЦАМ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПО ВЫПУЩЕННЫМ В РУБЛЯХ КАРТОЧКАМ
10:23 27.03.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» приостановило отдельные виды операций при использовании банковских платежных карточек (их реквизитов).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, приостанавливается выдача в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по выпущенным в белорусских рублях карточкам, а также по карточкам других банков.
Приостановлено внесение белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения выпущенных в иностранной валюте карточек и осуществление операций перевода в иностранной валюте с применением рублевых карточек (их реквизитов).
Кроме того, приостановлено зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте.
Также невозможно пополнение при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг) вкладов (депозитов, в том числе интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте.
Все это касается карточек физических лиц.
При этом не ограничивается возможность совершения ряда операций по карточкам в белорусских рублях. В частности, оплата покупок в иностранной валюте в организациях торговли (сервиса), в том числе интернет-магазинах; погашение кредитов банка в кассах, Интернет-банкинге и мобильном банкинге, выданных ранее в иностранной валюте; выдача наличной иностранной валюты в других банках (в том числе за рубежом) и покупки интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Доступно также перечисление с вкладных (депозитных) счетов в иностранной валюте денежных средств на карточки, выпущенные в иностранной валюте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2020
Курсы в банках
на 27.03.2020
Конвертация в банках
на 27.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте