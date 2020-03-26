ОАО «АСБ Беларусбанк» приостановило отдельные виды операций при использовании банковских платежных карточек (их реквизитов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, приостанавливается выдача в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по выпущенным в белорусских рублях карточкам, а также по карточкам других банков.

Приостановлено внесение белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения выпущенных в иностранной валюте карточек и осуществление операций перевода в иностранной валюте с применением рублевых карточек (их реквизитов).

Кроме того, приостановлено зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте.

Также невозможно пополнение при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг) вкладов (депозитов, в том числе интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте.

Все это касается карточек физических лиц.

При этом не ограничивается возможность совершения ряда операций по карточкам в белорусских рублях. В частности, оплата покупок в иностранной валюте в организациях торговли (сервиса), в том числе интернет-магазинах; погашение кредитов банка в кассах, Интернет-банкинге и мобильном банкинге, выданных ранее в иностранной валюте; выдача наличной иностранной валюты в других банках (в том числе за рубежом) и покупки интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Доступно также перечисление с вкладных (депозитных) счетов в иностранной валюте денежных средств на карточки, выпущенные в иностранной валюте.