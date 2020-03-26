С 26 марта 2020 года ЗАО «Альфа-Банк» вносит изменения в Перечень вознаграждений и ДКБО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменено вознаграждение за предоставление услуги «Трансфер» в связи с возможностью оформлять/отменять услугу в InSync для клиентов, оформивших услугу с 26 марта 2020 года. Данная услуга дополнена в перечень услуг, включенных в единое вознаграждение по Пакетам решений Smart Gold, Smart Platinum, Smart Black, A-Private.

Что касается изменений в ДКБО, то теперь расторгнуть кредитный договор «Покупка частями» можно, обратившись в контакт-центр «А-Сервис» или канал интернет-поддержки.

Кроме того, добавлено Приложение 6б - предоставление услуги «Открытый API».

В связи с возможностью оформлять услугу «Трансфер» в InSync, внесены изменения в Приложение 8.