БСБ Банк обнулил абонентскую плату за пользование интернет-банком, а также ввел безлимит платежей в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции «Все в онлайн!» действующие клиенты, которые не были подключены к дистанционному обслуживанию, и новые клиенты БСБ Банка могут, оставаясь дома, полноценно управлять финансами, оплачивать поставки и принимать платежи.

«Мы хотим поддержать бизнес, который готов перейти на дистанционную работу и минимизировать личные обращения в банк. Интернет- и Мобильный банк позволяют проводить банковские операции вне зависимости от того, где клиент находится», - сказала директор по операционной работе БСБ Банка Оксана Подлипко.

Интернет- и Мобильный банк не только решают задачу с организацией дистанционной работы бизнеса, но и делают его более эффективным. С использованием современных технологий можно минимизировать финансовые и временные затраты на выполнение основных банковских операций. Бесплатный доступ к Интернет-банку в рамках акции «Все в онлайн!» включает возможность проводить платежи в белорусских рублях без ограничений. Кроме этого при проведении платежа можно проверить деловую репутацию контрагента (наличие судебных разбирательств, состояние в процессе банкротства или ликвидации). Еще здесь реализована технология прямого обмена данными с программами пакета 1С.

Таким акционным предложением БСБ Банк рассчитывает сделать переход на дистанционную работу комфортным и помочь бизнесу стать более социально ответственным, что особенно актуально сейчас.

Акция «Все в онлайн!» действует до 1 июня 2020 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые впервые подключаются к Интернет-банку. После окончания акции бизнес-клиенты могут выбрать выгодный для себя пакет услуг.