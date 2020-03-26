В сети вновь появился интернет-ресурс, владельцы которого, пользуясь товарным знаком ОАО «АСБ Беларусбанк», собирают личные данные пользователей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, данный сайт является поддельным и не имеет ничего общего с Беларусбанком.

Кроме того, в структуре холдинга «Беларусбанка» отсутствует дочернее предприятие «Беларусбанк-Инвест».

О данном сайте банк уже предупреждал клиентов. Однако злоумышленники пошли дальше и на этот раз распространяют информацию о платформе через поддельную страницу, внешне похожую на официальный известный белорусский ресурс.

Ввод персональных данных при попытке воспользоваться услугами, предлагаемыми сайтом, может привести к их компрометации. Это значит, что впоследствии они могут быть использованы для применения методов социальной инженерии и завладения вашими денежными средствами через технологии дистанционного банковского обслуживания.

Финучреждение просит граждан быть бдительными и для получения информации об услугах, а также новостях банка пользоваться только официальным сайтом ОАО «АСБ Беларусбанк».