В ЗАО «Банк «Решение» с 25 марта 2020 года изменились условия выплаты money-back.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продукту MasterCard «Будь здоров» повысился размер выплачиваемого money-back до 2%.

При этом вводится ограничение максимальной суммы выплаты money-back на одну операцию — не более 10 белорусских рублей/5 долларов США/5 евро, в зависимости от валюты счета.

Более подробно о выплатах money-back можно узнать здесь.