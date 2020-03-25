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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ MONEY-BACK В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ИЗМЕНИЛИСЬ
12:14 26.03.2020
В ЗАО «Банк «Решение» с 25 марта 2020 года изменились условия выплаты money-back.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продукту MasterCard «Будь здоров» повысился размер выплачиваемого money-back до 2%.
При этом вводится ограничение максимальной суммы выплаты money-back на одну операцию — не более 10 белорусских рублей/5 долларов США/5 евро, в зависимости от валюты счета.
Более подробно о выплатах money-back можно узнать здесь.
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