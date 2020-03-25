Беларусбанк снизил комиссию по эквайрингу с использованием QR-кодов

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 марта прием оплаты за товары (работы, услуги) c использованием QR-кодов возможен как по карточкам банка, так и по карточкам банков-резидентов Беларуси.

В Сборник вознаграждений за операции, выполняемые банком, внесено дополнение, согласно которому вознаграждение за расчетное обслуживание (эквайринг) организаций торговли (сервиса) по операциям с использованием банковских платежных карточек с использованием QR-кода установлено в следующих размерах: по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк» – 0,5% от суммы; по карточкам банков-резидентов (кроме карточек ОАО «АСБ Беларусбанк») – 2% от суммы.

Данные размеры действуют с 25 марта.