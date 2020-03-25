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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОМИССИЯ ПО ЭКВАЙРИНГУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QR-КОДОВ В БЕЛАРУСБАНКЕ СНИЖЕНА
10:47 26.03.2020
Беларусбанк снизил комиссию по эквайрингу с использованием QR-кодов
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 марта прием оплаты за товары (работы, услуги) c использованием QR-кодов возможен как по карточкам банка, так и по карточкам банков-резидентов Беларуси.
В Сборник вознаграждений за операции, выполняемые банком, внесено дополнение, согласно которому вознаграждение за расчетное обслуживание (эквайринг) организаций торговли (сервиса) по операциям с использованием банковских платежных карточек с использованием QR-кода установлено в следующих размерах: по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк» – 0,5% от суммы; по карточкам банков-резидентов (кроме карточек ОАО «АСБ Беларусбанк») – 2% от суммы.
Данные размеры действуют с 25 марта.
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