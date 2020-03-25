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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВОВ
09:20 26.03.2020
Правлением Национального банка Беларуси 25 марта 2020 года принято решение о применении дополнительных мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, до 31 декабря 2020 года включительно облегчаются пруденцальные требования к банкам.
В частности, банкам до конца года предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25% (сейчас действует норматив в 2,5%).
При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:
специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте формировать в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком по отношению к соответствующей иностранной валюте на 1 марта 2020 года;
относить задолженность по активам, подверженным кредитному риску, и условные обязательства в иностранной валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев;
относить обеспечение, полученное по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, к высококачественному обеспечению без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце;
оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к периодичности проведения такой оценки.
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