Правлением Национального банка Беларуси 25 марта 2020 года принято решение о применении дополнительных мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, до 31 декабря 2020 года включительно облегчаются пруденцальные требования к банкам.

В частности, банкам до конца года предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25% (сейчас действует норматив в 2,5%).

При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:

специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте формировать в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком по отношению к соответствующей иностранной валюте на 1 марта 2020 года;

относить задолженность по активам, подверженным кредитному риску, и условные обязательства в иностранной валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев;

относить обеспечение, полученное по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, к высококачественному обеспечению без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце;

оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к периодичности проведения такой оценки.