БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СРОЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «КОЛИБРИ» В БПС-СБЕРБАНКЕ С 1 АПРЕЛЯ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

17:19 25.03.2020 ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 апреля 2020 года прекращает отправку срочных денежных переводов "Колибри". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выплаты и возврат денежных средств будут осуществляться до 1 июня 2020 года.