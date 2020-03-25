БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ И ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ В ДОЛЛАРАХ США

15:39 25.03.2020 ОАО «Технобанк» с 25 марта 2020 года изменяет процентные ставки по вкладам и интернет-депозитам в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются процентные ставки, а также возобновляется прием денежных средств по следующим вкладам для физических лиц: "ТРИумф" на 95 дней - 1% годовых; "Оптимальный" на 180 дней - 1,1% годовых; "Новый" на 735 дней - 1,75% годовых; "Новая вершина" на 1095 дней - 0,75% годовых; "Наше будущее" на 1825 дней - 2,3% годовых. По интернет-депозитам "Е-Успешный" на 365 дней ставка составит 0,75% годовых и "Е-Спринт" на 35 дней - 0,75% годовых.