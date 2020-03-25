ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ И ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ В ДОЛЛАРАХ США
15:39 25.03.2020

ОАО «Технобанк» с 25 марта 2020 года изменяет процентные ставки по вкладам и интернет-депозитам в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются процентные ставки, а также возобновляется прием денежных средств по следующим вкладам для физических лиц:

"ТРИумф" на 95 дней - 1% годовых;

"Оптимальный" на 180 дней - 1,1% годовых;

"Новый" на 735 дней - 1,75% годовых;

"Новая вершина" на 1095 дней - 0,75% годовых;

"Наше будущее" на 1825 дней - 2,3% годовых.

По интернет-депозитам "Е-Успешный" на 365 дней ставка составит 0,75% годовых и "Е-Спринт" на 35 дней - 0,75% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
валюта курс
EUR 2.8174
USD 2.6000
RUB 3.2996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7904 -0.027
USD 2.5789 -0.0211
RUB 3.3242 +0.0246
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7880 2.8030
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.3100 3.3250
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0840
EUR/RUB 84.0000 85.3500
USD/RUB 77.7000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте