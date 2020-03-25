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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ И ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ В ДОЛЛАРАХ США
15:39 25.03.2020
ОАО «Технобанк» с 25 марта 2020 года изменяет процентные ставки по вкладам и интернет-депозитам в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются процентные ставки, а также возобновляется прием денежных средств по следующим вкладам для физических лиц:
"ТРИумф" на 95 дней - 1% годовых;
"Оптимальный" на 180 дней - 1,1% годовых;
"Новый" на 735 дней - 1,75% годовых;
"Новая вершина" на 1095 дней - 0,75% годовых;
"Наше будущее" на 1825 дней - 2,3% годовых.
По интернет-депозитам "Е-Успешный" на 365 дней ставка составит 0,75% годовых и "Е-Спринт" на 35 дней - 0,75% годовых.
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