БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧЕНА

14:16 25.03.2020 ОАО «Белагропромбанк» с 25 марта 2020 г. изменяет размер процентных ставок в белорусских рублях по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, даты для вновь заключаемых договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к стабильности» размер процентной ставки будет составлять до 11,5% годовых в зависимости от срока размещения.