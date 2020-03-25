|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧЕНА
14:16 25.03.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 25 марта 2020 г. изменяет размер процентных ставок в белорусских рублях по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, даты для вновь заключаемых договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к стабильности» размер процентной ставки будет составлять до 11,5% годовых в зависимости от срока размещения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2020
Курсы в банках
на 25.03.2020
Конвертация в банках
на 25.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте