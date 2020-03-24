|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРОВОДИТ 25 МАРТА ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12:16 25.03.2020
25 марта состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Цептер банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будут подведены итоги работы ЗАО «Цептер Банк» за 2019 год, утверждены отчет Ревизионной комиссии и финансовая отчетность банка за прошлый год.
Кроме того, речь пойдет о результатах внешней аудиторской проверки ЗАО «Цептер Банк» за 2019 год, а также о перераспределении средств между фондами банка.
Акционеры определят размер вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк» за исполнение обязанностей в 2020 году и обсудят другие вопросы.
Всего для рассмотрения в повестку дня включено 12 вопросов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2020
Курсы в банках
на 25.03.2020
Конвертация в банках
на 25.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте