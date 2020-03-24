25 марта состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Цептер банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будут подведены итоги работы ЗАО «Цептер Банк» за 2019 год, утверждены отчет Ревизионной комиссии и финансовая отчетность банка за прошлый год.

Кроме того, речь пойдет о результатах внешней аудиторской проверки ЗАО «Цептер Банк» за 2019 год, а также о перераспределении средств между фондами банка.

Акционеры определят размер вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк» за исполнение обязанностей в 2020 году и обсудят другие вопросы.

Всего для рассмотрения в повестку дня включено 12 вопросов.