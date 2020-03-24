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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБНОВЛЕНО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ "ТЕХНОБАНК-БИЗНЕС"
10:59 25.03.2020

ОАО «Технобанк» обновило мобильное приложение для бизнес-клиентов "Технобанк-Бизнес" для iOS и Android.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой версии "Технобанк-Бизнес" реализованы основные пожелания клиентов: платежи непосредственно с мобильного телефона, с подтверждением SMS-кодом (без использования ЭЦП), а также с использованием SIM ЭЦП, переводы между счетами, Push-уведомления и многое другое.

"Формируя перечень обновлений новой версии приложения мы внимательно изучили обратную связь, полученную от наших клиентов, выделили наиболее значимые, с точки зрения ведения бизнеса, функции. И благодаря активному взаимодействию с нашими клиентами новая версия Технобанк-Бизнес по функциям практически на 100% решает ключевые бизнес-задачи" - отметил операционный директор Технобанка Игорь Фут.

Чтобы подключить "Технобанк-бизнес", нужно зайти в App Store или Google Play, набрать в строке поиска «Технобанк-Бизнес», выбрать приложение «Технобанк-Бизнес» и установить его на свое мобильное устройство. Далее нужно войти в систему, используя те же учетные данные, что и для входа в «Интернет-Банк Онлайн».
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