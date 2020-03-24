Годовое общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» состоится 30 марта в Минске (проспект Независимости, 95, каб. 30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется рассмотреть заключение по результатам проведенной ревизии ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2019 год, заслушать информацию об исполнении стратегического плана развития банка в 2019 году, а также отчеты независимых директоров.

Кроме того, акционеры утвердят годовой отчет правления банка по итогам деятельности за 2019 год и годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

В повестку дня также внесены такие вопросы, как распределение прибыли (убытков) за 2019 год, избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка, определение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих обязанностей.

Помимо этого, на заседании будут утверждены изменения и дополнения в устав банка, а также Положение о порядке учета аффилированных лиц ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» и работа с аффилированными лицами.

Акционеры также определят размер компенсаций расходов членов Наблюдательного совета банка на обучение в 2020 году.