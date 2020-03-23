ОАО «Белинвестбанк» утвердил новую редакцию Сборника размеров платы (вознаграждений) за операции, которая вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения, касающиеся пакетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступят в силу с 31 марта.

Изменения коснулись тарифов, установленных за операции, осуществляемые в белорусских рублях. Банк уходит от взимания платы в иностранной валюте. Теперь тарифы за такие операции установлены в белорусских рублях. Они касаются документарных и депозитарных операций, а также операций, осуществляемых при обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Изменяется также пакетное обслуживание. В частности, возможностей получать личный доход без дополнительных комиссий становится больше. Теперь в пакете «ИП-Успешная» ежемесячный доход на банковскую карточку зачисляется бесплатно.

Актуализированы и исключены недействующие карточные продукты для физических лиц, а также изменены некоторые платы за предоставление услуг физическим лицам.