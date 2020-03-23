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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ
14:39 24.03.2020
ОАО «Белинвестбанк» утвердил новую редакцию Сборника размеров платы (вознаграждений) за операции, которая вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения, касающиеся пакетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступят в силу с 31 марта.
Изменения коснулись тарифов, установленных за операции, осуществляемые в белорусских рублях. Банк уходит от взимания платы в иностранной валюте. Теперь тарифы за такие операции установлены в белорусских рублях. Они касаются документарных и депозитарных операций, а также операций, осуществляемых при обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Изменяется также пакетное обслуживание. В частности, возможностей получать личный доход без дополнительных комиссий становится больше. Теперь в пакете «ИП-Успешная» ежемесячный доход на банковскую карточку зачисляется бесплатно.
Актуализированы и исключены недействующие карточные продукты для физических лиц, а также изменены некоторые платы за предоставление услуг физическим лицам.
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