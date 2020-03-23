|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТКРЫЛ МАЗУ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ В РАЗМЕРЕ 2,4 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
11:26 24.03.2020
Банк БелВЭБ открыл ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» возобновляемую кредитную линию.
Согласно заключенному договору, банк предоставит предприятию кредитные ресурсы в размере до 2,4 млрд. российских рублей на срок до 2 лет с возможностью субсидирования процентной ставки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, средства будут направлены на финансирование закупок российской высокотехнологичной продукции в Республику Беларусь. В частности, речь идет о российских комплектующих, применяемых в производстве автотехники МАЗ.
Кредитная линия открыта в рамках финансовой поддержки российско-белорусских проектов. Это направление является одним из ключевых векторов деятельности Банка БелВЭБ в соответствии со стратегическим планом развития на 2019-2021 годы.
В 2019 году общий объем финансовой поддержки, оказанной Банком БелВЭБ интеграционным проектам, составил 90 млрд российских рублей в эквиваленте. Осуществлялось финансирование проектов в рамках экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации, выполнения соответствующих меморандумов и инвестиционных соглашений. Также банк оказывал поддержку белорусским экспортерам в Российскую Федерацию и в третьи страны, содействовал реализации проектов по экспорту российских товаров и услуг в Беларусь.
Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – крупнейшее в Европе автомобилестроительное предприятие по выпуску большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. ОАО «МАЗ» является клиентом Банка БелВЭБ с 1999 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2020
Курсы в банках
на 24.03.2020
Конвертация в банках
на 24.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте