ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:58 23.03.2020

ЗАО «Цептер Банк» изменило процентные ставки по вновь выдаваемым кредитным продуктам для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 21 марта по продукту «Автокредит Hyundai» процентная ставка составляет 14,00% годовых.

По «Автокредиту Skoda» ставка - 14,19% годовых на весь период после окончания льготного периода кредитования.

По «Автокредиту ЛАДА» после окончания льготного периода кредитования процентная ставка составит 14,19% годовых.

По продукту «Автокредит Volkswagen» для действующих программ устанавливается ставка 14,19% годовых на весь срок кредитования (для программы кредитования под 7,9% годовых в первый год, 14,19% в последующие годы кредитования).

По продуктам «Цептер Клуб», «На удачу», «На рефинансирование», «Цептер Авто» ставка составляет 14,19% годовых
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2020
валюта курс
EUR 2.8300
USD 2.6396
RUB 3.2698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8300 +0.0679
USD 2.6396 +0.0805
RUB 3.2698 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8400
USD 2.6500 2.6880
RUB 3.2750 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 86.0000 87.5000
USD/RUB 80.8000 83.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте