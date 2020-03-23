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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:58 23.03.2020
ЗАО «Цептер Банк» изменило процентные ставки по вновь выдаваемым кредитным продуктам для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 21 марта по продукту «Автокредит Hyundai» процентная ставка составляет 14,00% годовых.
По «Автокредиту Skoda» ставка - 14,19% годовых на весь период после окончания льготного периода кредитования.
По «Автокредиту ЛАДА» после окончания льготного периода кредитования процентная ставка составит 14,19% годовых.
По продукту «Автокредит Volkswagen» для действующих программ устанавливается ставка 14,19% годовых на весь срок кредитования (для программы кредитования под 7,9% годовых в первый год, 14,19% в последующие годы кредитования).
По продуктам «Цептер Клуб», «На удачу», «На рефинансирование», «Цептер Авто» ставка составляет 14,19% годовых
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