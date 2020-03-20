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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОЛОВНОЙ ОФИС БТА БАНКА В МИНСКЕ ПРИОСТАНОВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗЛИЦ ПО СУББОТАМ
12:54 23.03.2020
Головной офис ЗАО «БТА Банк» в Минске приостановил обслуживание физических лиц по субботам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соответственно, приостановлена работа приходно-расходной кассы.
Обменные пункты работают согласно установленному графику.
Банк приносит извинения за возможные неудобства.
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