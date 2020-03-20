БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ГОЛОВНОЙ ОФИС БТА БАНКА В МИНСКЕ ПРИОСТАНОВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗЛИЦ ПО СУББОТАМ

12:54 23.03.2020 Головной офис ЗАО «БТА Банк» в Минске приостановил обслуживание физических лиц по субботам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соответственно, приостановлена работа приходно-расходной кассы. Обменные пункты работают согласно установленному графику. Банк приносит извинения за возможные неудобства.