Белинвестбанк предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сервис «ONLINE-трекер валютного платежа», разработанный на основе технологии SWIFT Global Payments Innovation (gpi).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он позволяет в режиме online отслеживать движение платежей при международных расчетах.

«ONLINE-трекер валютного платежа» от Белинвестбанка полезен организациям, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность. В режиме реального времени они могут отследить весь маршрут прохождения валютного платежа, его статус в другом банке, дату и время обработки, а также размер комиссии и сумму перевода.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в системе «Интернет-банкинг» войти в меню «Реестр документов» / «Информация о валютных операциях». В списке платежей воспользоваться клавишей «ONLINE-трекер». После исполнения платежа банком в данном разделе появится информация о gpi-статусе платежа.

Статус «Платеж исполнен и отправлен в non-gpi банк» означает, что банк, в который отправлен платеж, еще не подключен к SWIFT gpi, а дальнейшая информация о платеже может быть не предоставлена.

Абонентская плата за предоставление в системе «Интернет–Банкинг» сервиса «ONLINE-трекер валютного платежа» составит 3,99 белорусского рубля в месяц.

SWIFT gpi – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. SWIFT gpi увеличивает скорость проведения платежей, повышает их прозрачность.

На сегодня свыше 600 иностранных банков уже активно пользуются международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. Почти 2/3 всего трафика трансграничных платежей по SWIFT сейчас отправляются через gpi. В 2019 году через SWIFT gpi было переведено около 77 трлн. долларов США трансграничных платежей, что почти вдвое больше, чем в 2018 году. Уже к концу 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей. Это означает, что все финансовые учреждения, получающие валютные платежи, будут обязаны подтверждать их зачисление на счет получателя.