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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОБРБАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ
10:50 23.03.2020
23 марта выдача кредитов для физических лиц в Приорбанке осуществляться не будет по организационным и техническим причинам.
Как Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление заявок на кредит будет происходить в обычном режиме.
Банк приносит извинения за возможные неудобства.
О возобновлении выдачи кредитов будет сообщено дополнительно.
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