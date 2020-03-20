23 марта выдача кредитов для физических лиц в Приорбанке осуществляться не будет по организационным и техническим причинам.

Как Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление заявок на кредит будет происходить в обычном режиме.

Банк приносит извинения за возможные неудобства.

О возобновлении выдачи кредитов будет сообщено дополнительно.