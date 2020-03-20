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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ ПРЕДОСТАВИТЬ ГРАЖДАНАМ ОТСРОЧКУ В ПОГАШЕНИИ КРЕДИТОВ
09:45 23.03.2020
Нацбанк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам предоставить своим клиентам – физическим лицам отсрочку текущих платежей и пролонгацию срока действия кредитного договора. Об этом говорится в письме регулятора № 04-14/322 от 20.03.2020 года.
«В целях снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам рекомендуем банкам рассмотреть возможность предоставления гражданам (при наличии подтверждающих документов) отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им (кредитных каникул) с одновременным продлением срока возврата (погашения) кредита», - говорится в письме Нацбанка РБ № 04/14-322 от 20 марта 2020 года.
Речь идет о гражданах, которых в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отправили в социальный отпуск с частичным сохранением заработной платы, а также гражданах, которые вынужденно находятся в социальных отпусках без сохранения заработной платы.
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