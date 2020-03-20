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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК НАПРАВИЛ В БАНКИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
18:09 20.03.2020

Национальный банк направил в адрес банков рекомендации по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания физических лиц в ситуации повышенного спроса на отдельные банковские операции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, банкам указано на недопустимость введения необоснованных ограничений и (или) вознаграждений за совершение банковских операций, в том числе связанных с получением наличных денежных средств клиентами со своих текущих (расчетных) банковских счетов (включая счета, к которым выпущена в обращение банковская платежная карточка) и проведением безналичных расчетов.

Банкам также рекомендовано не завышать курс конверсии при снятии физическими лицами наличной иностранной валюты, отличной от валюты текущего (расчетного) банковского счета, в том числе счета по учету вклада (депозита), а также при перечислении иностранной валюты по счетам, открытым в разных иностранных валютах.

Кроме того, в складывающихся условиях, характеризующихся отсутствием по объективным причинам достаточного объема наличных долларов США, банкам необходимо подкреплять обменные пункты (кассы) иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения.

Национальный банк также обратил внимание банков на необходимость взвешенного подхода к установлению разницы между курсами покупки и продажи иностранной валюты.
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