Режима работы некоторых ЦБУ Приорбанка измененится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 марта 2020 года будет временно изменен режим работы ЦБУ 100 (Минск, ул. Радиальная, 38а) и ЦБУ 118 (Минск, ул. Сурганова, 41) — обслуживание клиентов будет осуществляться через дистанционные каналы.

Для совершения необходимых платежей рекомендуется воспользоваться интернет-банком Prior Online, а юридическим лицам — клиент-банком и интернет-банком для бизнеса.

В случае невозможности осуществления операции онлайн, можно обратиться в ближайшие отделения:

УРМ 100/12: Партизанский пр-т, 150А (ТЦ МОМО, 2 этаж) - для физических лиц;

ЦБУ 102: ул. Логойский тракт, 15 /1;

ЦБУ 111: пр-т Машерова, 40;

ЦБУ 114: Партизанский пр-т, 56/2;

ЦБУ 115: ул. Кропоткина, 91.