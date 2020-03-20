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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РЕЖИМ РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ ЦБУ ПРИОРБАНКА ИЗМЕНИТСЯ С 23 МАРТА
17:47 20.03.2020
Режима работы некоторых ЦБУ Приорбанка измененится.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 марта 2020 года будет временно изменен режим работы ЦБУ 100 (Минск, ул. Радиальная, 38а) и ЦБУ 118 (Минск, ул. Сурганова, 41) — обслуживание клиентов будет осуществляться через дистанционные каналы.
Для совершения необходимых платежей рекомендуется воспользоваться интернет-банком Prior Online, а юридическим лицам — клиент-банком и интернет-банком для бизнеса.
В случае невозможности осуществления операции онлайн, можно обратиться в ближайшие отделения:
УРМ 100/12: Партизанский пр-т, 150А (ТЦ МОМО, 2 этаж) - для физических лиц;
ЦБУ 102: ул. Логойский тракт, 15 /1;
ЦБУ 111: пр-т Машерова, 40;
ЦБУ 114: Партизанский пр-т, 56/2;
ЦБУ 115: ул. Кропоткина, 91.
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