БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК РАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА РАЗРАБОТКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВЕНЧУРНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

15:52 20.03.2020 Банк развития заключил контракт с ООО «Алейников и Партнеры» на оказание юридических услуг по разработке законодательства в области венчурного финансирования. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, основной задачей консультанта по юридическим вопросам будет разработка проекта нормативного правового акта по изменению законодательства в области венчурного финансирования с целью создания условий для финансирования венчурных проектов Банком развития.