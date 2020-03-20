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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА РАЗРАБОТКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВЕНЧУРНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
15:52 20.03.2020
Банк развития заключил контракт с ООО «Алейников и Партнеры» на оказание юридических услуг по разработке законодательства в области венчурного финансирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, основной задачей консультанта по юридическим вопросам будет разработка проекта нормативного правового акта по изменению законодательства в области венчурного финансирования с целью создания условий для финансирования венчурных проектов Банком развития.
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