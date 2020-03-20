БПС-Сбербанк реорганизовал свою работу с учетом практических рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В частности, банк обращает внимание на целесообразность использования частными и бизнес-клиентами дистанционных каналов банковского обслуживания. Онлайн-каналы доступны 24/7 и позволяют совершать практически полный комплекс финансовых операций, оставаясь дома или в офисе.

В банке понимают, что в случае введения режима чрезвычайного положения на территории Беларуси, невозможность посещения отделений БПС-Сбербанка скажется на финансовом положении многих индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также граждан, вынужденных временно оставить работу.

Учитывая вероятность принятия повышенных мер профилактики распространения короновируса, БПС-Сбербанк напоминает о ряде услуг, которые можно совершить дистанционно с помощью удаленных каналов обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе, предлагается услуга интернет/мобильный банк для частных клиентов "Сбербанк-Онлайн (СБОЛ)": самостоятельная регистрация в качестве нового клиента с помощью Межбанковской Системы Идентификации (МСИ); оформление виртуальной карты; открытие депозита; оформление потребительского кредита или овердрафта; покупка облигаций банка; идентификация кошелька Яндекс.Деньги; переводы денежных средств; обмен валют, оформление страховки; оплата товаров и услуг.

С помощью "BS-client"/ интернет/мобильный банк Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) / SavEx для бизнеса можно: переводить денежные средства в валюте и белорусских рублях, просматривать остатки на счетах, оформлять пакет документов на зачисление заработной платы, оформлять заявки на кредит (только BS-client), осуществлять мгновенные платежи 24/7/365 (только СББОЛ), открывать счета онлайн (только BS-client), изменять пакет услуг (только BS-client), открывать депозит (с помощью SavEx), проводить операции по пополнению и возврату депозита (BS-client и ССБОЛ), а также валютно-обменные сделки (с помощью SavEx).