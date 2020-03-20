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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС SAMSUNG PAY ДОСТУПЕН ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК VISA БЕЛАРУСБАНКА
13:58 20.03.2020
Владельцы карточек Visa от Беларусбанка теперь могут воспользоваться сервисом Samsung Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Samsung Pay – простой и удобный способ оплаты покупок с помощью устройств Samsung и реквизитов вашей карты. Оплачивайте покупки везде, где вам удобно на территории Республики Беларусь, а также пользуйтесь преимуществами сервиса Samsung Pay в других странах.
Транзакции, совершенные с использованием технологии Samsung Pay, защищены самыми передовыми разработками в сфере безопасности. При использовании Samsung Pay, данные карты не хранятся ни на мобильном устройстве, ни на серверах Samsung, ни у торгово-сервисных предприятий. Вместо этого при загрузке карты Visa в устройство создается уникальный токен — 16-ти значная комбинация цифр, привязанная к конкретному устройству: мобильному телефону, планшету и т.д. Именно токен используется при обработке транзакции.
Как для покупателей, так и для торгово-сервисных предприятий каждая транзакция, совершенная с помощью токена кредитной или дебетовой карты Visa, защищена также надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая оплата картой Visa.
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