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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОКАЗАЛ СОДЕЙСТВИЕ В ПРИОБРЕТЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ БЖД
12:32 20.03.2020

ООО «БелВЭБлизинг», созданное при участии Банка БелВЭБ, профинансировало поставку на условиях лизинга для Белорусской железной дороги первого в стране диагностического комплекса для автоматизированной оценки состояния объектов железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, оборудование произведено на российском предприятии АО «Научно-производственный центр информационных и транспортных систем (НПЦ ИНФОТРАНС)» в Самаре. 19 марта 2020 года измерительный комплекс прибыл в Минск.

Использование комплекса позволит усовершенствовать систему диагностики и обеспечит всесторонний контроль состояния технических объектов всей железнодорожной инфраструктуры в нашей стране.

«Данный комплекс очень важен для БЖД. Потребность в нем назрела давно. До этого времени контроль за состоянием инфраструктуры осуществляли 3 типа диагностических вагонов – по контролю состояния пути, контактной сети и устройств автоматики, телемеханики и радиосвязи. Теперь один диагностический комплекс в состоянии полноценно заменить их: он будет контролировать и оценивать по более чем 100 параметрам состояние технических объектов инфраструктуры без влияния человеческого фактора, – отметил начальник Центра диагностики объектов инфраструктуры БЖД Владимир Журавский. – Ввиду отсутствия свободных финансовых средств на покупку такого комплекса было принято решение обратиться в БелВЭБлизинг. И мы удовлетворены этим сотрудничеством».

В ближайшее время диагностическому комплексу по оценке инфраструктуры предстоит расконсервация, наладка и обкатка. Персонал пройдет соответствующее обучение для работы на новом комплексе. Вагон-лаборатория будет работать на всех главных путях БЖД.

Как подчеркнул Владимир Журавский, использование диагностического комплекса позволит комплексно оценивать состояние всей инфраструктуры Белорусской железной дороги и на основе этого планировать проведение ремонтных работ, что, в свою очередь, сократит эксплуатационные расходы.

Диагностический комплекс для автоматизированной оценки состояния объектов инфраструктуры представляет собой вагон-комплекс, предназначенный для решения задач расширенного контроля состояния объектов инфраструктуры. В рамках одной проверки комплекс обеспечивает контроль в привязке к путевой железнодорожной системе координат. Оценивается, в частности, состояние железнодорожного пути; габариты приближения строений, мостов, междупутного расстояния; динамика взаимодействия пути и подвижного состава; состояние устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, устройств контактной сети.

БелВЭБлизинг сотрудничает с Белорусской железной дорогой с 2018 года. За это время лизинговая компания профинансировала поставки 50 пассажирских вагонов для УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» и УП «Брестское отделение Белорусской железной дороги».

ООО «БелВЭБлизинг» создано в 2018 году при совместном участии Банка БелВЭБ и ВЭБ-лизинга. Доля участия Банка БелВЭБ в уставном фонде БелВЭБлизинга составляет 19%. Компания финансирует поставки российского оборудования с использованием субсидий Правительства Российской Федерации.
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