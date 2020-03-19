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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОСЫ ВНЕСЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИОРЛАЙФ
10:54 20.03.2020

В связи с поступающими вопросами по внесению авансовых платежей по договорам накопительного страхования СООО «Приорлайф» на сайте Приорбанка опубликовано разъяснение.

В соответствии с правилами страхования СООО «Приорлайф» уплата страховых взносов на несколько месяцев вперед может быть произведена только при достижении соглашения с СООО «Приорлайф».

При этом, если курс белорусского рубля к доллару/евро, устанавливаемый по результатам торгов ОАО «БВФБ» на день оплаты авансовых страховых взносов, увеличенный на сумму налогов, сборов, комиссий и иных обязательных платежей, налагаемых на покупку валюты, превышает на 2 и более процента официальный курс НБ РБ на день оплаты авансовых страховых взносов по договорам страхования с обязательством в иностранной валюте, расчеты по которым осуществляются в белорусских рублях (эквивалентные договора страхования) с ежемесячными взносами, СООО «Приорлайф» принимает досрочно поступившие авансовые взносы при условии, что сумма авансовых страховым взносов не превышает размер двухкратного очередного взноса (по курсу НБ РБ на дату уплаты) и учитывает их как «переплату» с последующим отнесением на соответствующий именной лицевой счет застрахованного лица в качестве очередных взносов в даты уплаты, указанные в договоре страхования.

Во всех остальных случаях для внесения авансовых страховых взносов по эквивалентным договорам страхования требуется соглашение с СООО «Приорлайф».

Авансовые страховые взносы, уплаченные без достижения такого соглашения, СООО«Приорлайф» вправе:

учитывать в белорусских рублях и относить в качестве страхового взноса на соответствующий договор страхования в суммах и с периодичностью, указанной в эквивалентном договоре страхования, по курсу НБ РБ, который сложится на дату отнесения на договор;

вернуть сумму полученных белорусских рублей на счета клиента с удержанием комиссии банков/ЕРИП (по усмотрению страховщика или заявлению клиента).

Для заключения соглашения с СООО "Приорлайф" о внесении авансовых платежей можно обратиться по адресу в Минске: ул. Белинского, 23, офис 4 или по номеру телефона (+375 17) 308-85-29.

Прием авансовых страховых взносов по договорам страхования в белорусских рублях осуществляются без ограничений.
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