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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ПОЯВИЛОСЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
17:30 19.03.2020
В Белорусском народном банке с 18 марта 2020 года оборудовано рабочее место для регистратора недвижимости РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», сообщили в агентстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу/, в банке будет оказываться комплексная услуга по получению кредита на покупку недвижимости с передачей приобретенного объекта в ипотеку банку и одновременному заключению договора об ипотеке. Обратившись в специализированный офис, клиенты банка, не выходя за пределы офиса, смогут получить данную комплексную услугу, включая услугу регистратора недвижимости по удостоверению и государственной регистрации договора об ипотеке, а также основанного на таком договоре права залога (ипотеки).
Этот новый формат работы с клиентами внедрен в специализированном офисе БНБ-банка, находящемся в Минске по адресу: пр-т Независимости, 87А.
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