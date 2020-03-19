В Белорусском народном банке с 18 марта 2020 года оборудовано рабочее место для регистратора недвижимости РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», сообщили в агентстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу/, в банке будет оказываться комплексная услуга по получению кредита на покупку недвижимости с передачей приобретенного объекта в ипотеку банку и одновременному заключению договора об ипотеке. Обратившись в специализированный офис, клиенты банка, не выходя за пределы офиса, смогут получить данную комплексную услугу, включая услугу регистратора недвижимости по удостоверению и государственной регистрации договора об ипотеке, а также основанного на таком договоре права залога (ипотеки).

Этот новый формат работы с клиентами внедрен в специализированном офисе БНБ-банка, находящемся в Минске по адресу: пр-т Независимости, 87А.