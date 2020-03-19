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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НЕХВАТКУ ДОЛЛАРОВ В ОБМЕННИКАХ И БАНКАХ, А ТАКЖЕ ДИНАМИКУ КУРСА БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ К ИНВАЛЮТАМ
16:37 19.03.2020
За последние дни волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. В этих условиях повысился спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Беларуси.
Как сообщили прокомментировали ЭКОПРЕСС в Нацбанке, это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.
В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах.
В целом Национальный банк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса.
Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования.
Как уже сообщалось, в целях повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов Правлением Национального банка было принято решение о применении контрциклических мер, связанных со смягчением ряда пруденциальных требований.
Кроме того, принято решение о временном прекращении утверждения и применения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по депозитным инструментам, а также об увеличении допустимого уровня рисков при расчете РВСР по кредитным инструментам. При принятии данного решения Национальный банк исходил из того, что в складывающихся условиях банки должны обладать большей гибкостью при реагировании на изменения ситуации на рынке.
В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами.
Ввиду этого в данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки. Это привело к дефициту наличных долларов США в странах региона на фоне увеличения спроса на них, обусловленного высокой волатильностью на мировых финансовых рынках.
В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов США. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов США в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве находится иная иностранная валюта (например, евро).
В складывающихся условиях банковской системой страны будут предприниматься необходимые меры по обеспечению своевременного и качественного предоставления гражданам и субъектам хозяйствования всего комплекса банковских услуг.
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