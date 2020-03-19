|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАО «БТА БАНК» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ
14:44 19.03.2020
ЗАО «БТА Банк» с 19 марта 2020 года приостанавливает кредитование физических лиц. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
Банк приносит извинения за возможные неудобства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2020
Курсы в банках
на 19.03.2020
Конвертация в банках
на 19.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте