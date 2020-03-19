БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЗАО «БТА БАНК» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ

14:44 19.03.2020 ЗАО «БТА Банк» с 19 марта 2020 года приостанавливает кредитование физических лиц. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка. Банк приносит извинения за возможные неудобства.