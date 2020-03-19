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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МАРКЕТПЛЕЙС ЗАРАБОТАЛ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ БАНКА БЕЛВЭБ UP
13:40 19.03.2020
В мобильном приложении Банка БелВЭБ UP заработал маркетплейс – онлайн-площадка с предложениями товаров и услуг партнеров банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, у пользователей появилась возможность приобретать билеты на различные мероприятия (фильмы, спектакли, концерты и т.д.), товары в крупнейшем онлайн-гипермаркете 21 vek.by, а также вызывать такси.
Банк БелВЭБ планирует дальнейшее развитие маркетплейса, в котором появятся предложения в таких сферах как страхование; покупка железнодорожных билетов; доставка готовой еды; доставка цветов; здоровье, медицина, красота; уборка и химчистка и др.
Маркетплейс в мобильном приложении Банка БелВЭБ – новый электронный канал реализации товаров и услуг, работающий на принципах надежности и удобства для клиентов в режиме 24/7.
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