В мобильном приложении Банка БелВЭБ UP заработал маркетплейс – онлайн-площадка с предложениями товаров и услуг партнеров банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, у пользователей появилась возможность приобретать билеты на различные мероприятия (фильмы, спектакли, концерты и т.д.), товары в крупнейшем онлайн-гипермаркете 21 vek.by, а также вызывать такси.

Банк БелВЭБ планирует дальнейшее развитие маркетплейса, в котором появятся предложения в таких сферах как страхование; покупка железнодорожных билетов; доставка готовой еды; доставка цветов; здоровье, медицина, красота; уборка и химчистка и др.

Маркетплейс в мобильном приложении Банка БелВЭБ – новый электронный канал реализации товаров и услуг, работающий на принципах надежности и удобства для клиентов в режиме 24/7.