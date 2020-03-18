ОАО «Банковский процессинговый центр» первым в Беларуси внедрило технологию нанесения информации на карточки методом Durable Graphics.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, новый метод обеспечивает гораздо более длительный срок службы изображений по сравнению с привычными способами нанесения информации на карточку, что значительно увеличивает жизненный цикл карточки и позволяет надолго сохранить ее презентабельный вид. Такая долговечность достигается за счет обработки нанесенных на карточку реквизитов ультрафиолетовым излучением, которое обеспечивает дополнительные полимерные связи между молекулами краски.

Помимо достижения высокого качества наносимой на карточку информации, технология Durable Graphics позволяет выпускать карточки с вертикальным дизайном, осуществлять нанесение всех реквизитов карточки только с оборотной стороны, менять расположение реквизитов на карточке, а также наносить отдельные элементы дизайна карточки.

Технология монохромной графической печати Durable Graphics Printing позволит значительно расширить границы творчества в дизайне, придавая неповторимость и уникальностью каждому карточному продукту.