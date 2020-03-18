Правлением Национального банка Беларуси принято решение о применении ряда контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в управлении информации и общественных связей Нацбанка, до 31 декабря 2020 г. включительно изменяются отдельные пруденциальные требования.

В частности, при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право: не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника; не признавать задолженность реструктуризированной вне зависимости от количества внесенных в соответствующие договоры изменений на основе оценки денежного потока должника и его способности исполнять обязательства перед банком.

Банкам также предоставляется право осуществлять кредитование в пределах норматива максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), который устанавливается в размере 35% от нормативного капитала банка.

Значения минимального размера нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливаются в размере, действующем на 1 марта 2020 г., без применения индексации.

Кроме того, Национальный банк в адрес наблюдательных советов (советов директоров) банков направит рекомендации в части приоритетного направления в 2020 году прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, а также неосуществления в текущем году выплат дивидендов акционерам.