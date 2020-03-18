|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ MONEY-BACK В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» С 23 МАРТА ИЗМЕНЯЮТСЯ
16:54 18.03.2020
Банк «Решение» изменяет с 23 марта 2020 года условия выплаты money-back.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продуктам Virtual card A1 banking и Visa Virtual вводится ограничение максимальной суммы выплаты money-back на одну операцию — не более 10 белорусских рублей/5 долларов США/5 евро, в зависимости от валюты счета.
Кроме того, перечень МСС-кодов, по которым не выплачивается money-back, дополнен следующими кодами: 5960, 6300, 6399 и 9222.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2020
Курсы в банках
на 18.03.2020
Конвертация в банках
на 18.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте