Банк «Решение» изменяет с 23 марта 2020 года условия выплаты money-back.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продуктам Virtual card A1 banking и Visa Virtual вводится ограничение максимальной суммы выплаты money-back на одну операцию — не более 10 белорусских рублей/5 долларов США/5 евро, в зависимости от валюты счета.

Кроме того, перечень МСС-кодов, по которым не выплачивается money-back, дополнен следующими кодами: 5960, 6300, 6399 и 9222.