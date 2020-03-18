Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска будут введены в обращение с 23 марта 2020 года. Соответствующее постановление № 74 принято Нацбанком 13 марта 2020 года в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 20 и 50 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50 белорусских рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом.

В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 20 и 50 белорусских рублей, внесены следующие изменения: исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи; приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия; вместо "2009" указан год выпуска в обращение – "2020"; надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на банкноте номиналом 50 рублей заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе "Банкноты и монеты" 23 марта 2020 года.

Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом "Гознак" (Российская Федерация).

Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь.

Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято Национальным банком в сентябре 2018 года. В мае 2019 года в обращение были введены обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей.