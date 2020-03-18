ОАО «Белгазпромбанк» с 1 апреля 2020 года вносит изменения в Перечень вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы «Интернет-банк», установленное пп. 5.1.2 п. 5.1 раздела V Перечня вознаграждений (12 BYN), будет взиматься со всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не подключенных к пакетам операций РКО (в том числе с которыми заключены договоры срочного банковского вклада (депозита) и/или договоры на перечисление заработной платы и иных денежных средств).

С новой редакцией Перечня вознаграждений можно ознакомиться на сайте банка.