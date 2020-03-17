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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ХОЛДИНГ БЕЛАРУСБАНКА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДОЧЕРНЮЮ ЛИЗИНГОВУЮ КОМПАНИЮ В РОССИИ
11:43 18.03.2020

Компания «АСБ Лизинг», входящая в холдинг Беларусбанка, завершила процедуры по регистрации дочерней лизинговой компании в Российской Федерации – ООО «АСБ РУСЛИЗИНГ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, данный шаг осуществлен в рамках поступательного развития международного вектора бизнеса компании.

«Переориентация экспортного лизинга компании на внутренний российский рынок открывает перед отечественными предприятиями дополнительные возможности по реализации своей продукции на данном рынке», - отметил председатель Наблюдательного совета «АСБ Лизинг» Александр Поливко.

Данный шаг осуществлен банком с учетом проводимой государством экспортно-ориентированной политики и позволит расширить источники, а также объемы финансирования поставок отечественной продукции за рубеж. Собственная лизинговая компания в России является еще одним элементом сформированной «Беларусбанком» системы комплексного обслуживания и поддержки бизнеса любого размера и формы собственности.

«АСБ Лизинг» работает на белорусском рынке с 2004 года, сегодня это крупнейшая универсальная лизинговая компания страны. Предоставляет услуги лизинга автомобилей, оборудования, недвижимости, спецтехники, лизинг для физлиц, реализует совместно с производителями и поставщиками в Беларуси лизинговые проекты и программы.
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