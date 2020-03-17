Владельцы мобильных устройств Huawei могут воспользоваться услугой дистанционного банковского обслуживания VTB mBank, скачав первое в Беларуси банковское приложение в официальном магазине Huawei AppGallery.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка ВТБ (Беларусь), сервис VTB mBank позволяет круглосуточно в безопасном режиме осуществлять банковские операции и пользоваться предоставляемыми банком услугами через сеть интернет посредством мобильного приложения.

«Мы всегда стремимся обеспечить максимально удобный сервис и доступность банковских услуг для наших клиентов, и нам особенно приятно стать первым белорусским банком, чье мобильное приложение доступно в магазине Huawei AppGallery. Благодаря нашим партнерам «Huawei» и «Алседа Консалтинг» теперь клиенты ВТБ (Беларусь) смогут совершать еще больше операций в онлайн-режиме», - отметила заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

Для установки сервиса VTB mBank достаточно с использованием мобильного устройства Huawei с доступом в сеть интернет бесплатно загрузить из маркета Huawei AppGallery мобильное приложение «VTB mBank».