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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК MASTERCARD STANDARD CHIP EMV
18:06 17.03.2020
«Франсабанк» ОАО с 17 марта 2020 года прекращает выпуск банковских платежных карточек MasterCard Standard Chip EMV.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сопровождение ранее выпущенных карточек MasterCard Standard Chip EMV, находящихся в обращении, будет проводиться до окончания срока их действия.
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