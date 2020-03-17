БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК MASTERCARD STANDARD CHIP EMV

18:06 17.03.2020 «Франсабанк» ОАО с 17 марта 2020 года прекращает выпуск банковских платежных карточек MasterCard Standard Chip EMV. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сопровождение ранее выпущенных карточек MasterCard Standard Chip EMV, находящихся в обращении, будет проводиться до окончания срока их действия.